L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano l’allenatore oggi è decisamente più sicuro. Non solo per le difficoltà derivate da un cambiamento in corsa, ma anche perché il momento può definirsi tutto sommato positivo. Post sosta sono stati ottenuti sette punti in 3 gare, con l’unico pareggio arrivato contro il Milan e la qualificazione agli ottavi di Champions League alla portata. Seppur sul piano del gioco ci siano ancora dubbi, sul piano dei risultati il tecnico non è contestabile adesso.