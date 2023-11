L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il nigeriano è pronto a rientrare in Italia e poi farà gli ultimi passi verso il ritorno in campo dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale. Il viaggio da Lagos a Napoli è iniziato e ora non resta che attendere il suo rientro in campo e ricominciare un’altra storia di gol.