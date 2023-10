Zerbin: “Seguo l’NBA da sempre e mi sto appassionando anche al basket italiano. Qui al PalaBarbuto c’è un’atmosfera fantastica”

Alessio Zerbin, grande appassionato di basket, è stato al PalaBarbuto per seguire la Gevi Napoli Basket. Ecco le dichiarazioni dell’esterno d’attacco azzurro rilasciate alla Lega Basket Italiana.

“Sono stato qui al Palabarbuto diverse volte, è sempre bellissimo. Sono un vero appassionato di basket e ora anche tifoso, seguo l’NBA da quando sono piccolo e ora mi sto appassionando un po’ di più al basket italiano”.

Cosa ti piace di questo sport?

“Il basket è sicuramente molto diverso dal calcio. Uno sport mentale, c’è un grande aspetto mentale e questo mi piace tantissimo. Ogni partita è diversa, è molto coinvolgente”

Palabarbuto e Maradona sempre sold out, cosa si prova a scendere in campo davanti a un pubblico caloroso come quello napoletano?

“Di solito qui a Napoli si pensa ci sia soltanto il calcio, invece anche al PalaBarbuto c’è un’atmosfera incredibile. Questo ambiente aiuta tantissimo sia un calciatore che un cestista a tirare fuori il meglio di sé”.