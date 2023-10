Pallone d’Oro 2023, la top 5 di Paolo Condò: c’è un azzurro

Paolo Condò, noto giornalista sportivo e unico giurato italiano a votare per l’ultima edizione del Pallone d’Oro, attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha svelato la sua top 5 e le motivazioni delle sue scelte per questo prestigioso premio.

In occasione del Ballon d’Or 2023, tra i cinque nomi svelati dal giornalista italiano Paolo Condò c’è anche l’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

Al primo posto c’è Lionel Messi. “Chi se non lui? Dopo la vittoria più importante, il mondiale con la sua Argentina, il premio va a lui. Vince l’ottavo Pallone d’Oro esclusivamente per questo motivo. Per il resto ha fatto poco per il PSG, sia per il campionato francese che per la Champions League”.

Condò mette al secondo posto Erling Haaland: “Grazie al talento di Halaand, il Manchester City ha potuto vincere il “treble”. Riprendendo le parole di Pep Guardiola, ci vorrebbe un Pallone d’Oro riservato a Messi e uno per il miglior giocatore della stagione”.

Sul podio del giornalista c’è Kylian Mbappé, al terzo posto: “Se avesse avuto la squadra adatta, quest’anno avrebbe superato Haaland. Ha brillato soprattutto grazie alla nazionale francese, arrivando fino alla finale del Mondiale”.

Al quarto posto troviamo Rodri, il centrocampista del Manchester City: “Rodri è il mediano che permette a Guardiola di schierare 5 attaccanti e in alcuni casi si aggiunge anche lui, com’è successo in finale di Champions contro l’Inter segnando uno dei gol più importanti per il City”.

Infine, a sorpresa, c’è un calciatore che conosciamo bene, un talento georgiano che non smette mai di stupire: Khvicha Kvaratskhelia è al quinto posto nella classifica di Paolo Condò: “Dall’essere semi-sconosciuto fino alla candidatura al Pallone d’Oro. La favola di Kvara che ha permesso uno scudetto storico al Napoli di Spalletti, la squadra più interessante d’Europa, insieme all’Arsenal di Miekel Arteta”.