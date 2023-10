Krol: “Anche il primo anno di Spalletti fu imperfetto. Su Garcia…” 

Ruud Krol, ex calciatore del Napoli e della nazionale olandese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete.

L’ex difensore ha parlato della formazione partenopea, in particolare del bomber nigeriano Victor Osimhen e dell’ex allenatore Luciano Spalletti.

L’olandese, in occasione della cerimonia del Pallone d’oro, ha fatto i complimenti, scherzando, a Victor Osimhen per aver ottenuto l’ottava posizione: “In questo modo ho perso il mio record di posizionamento come calciatore del Napoli. Dopo un’annata straordinaria Victor se lo merita”.

Rispondendo a qualche domanda sullo scudetto vinto dal Napoli la scorsa stagione, l’ex difensore del Napoli si è espresso anche sull’allenatore che ha guidato la formazione azzurra verso la vittoria, Luciano Spalletti: “Il Napoli, grazie a Spalletti, ha giocato molto bene. Ricordo che al suo primo anno non è stato perfetto, col passare del tempo si è riusciti ad arrivare alla vetta”.

Infine, in occasione della sfida di domenica sera tra Napoli e Milan, ha dichiarato: “Napoli-Milan? Ho visto la partita, come tutte le altre partite del Napoli. Il primo tempo male, molto meglio il secondo anche grazie ai cambi di Garcia. Questa squadra ha tanta qualità, sono convinto ha tutte le carte in tavola per poter vincere di nuovo lo scudetto”.