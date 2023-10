Gollini: “Guardo più basket che partite di calcio. Se non avessi fatto il portiere…”

Il portiere del Napoli, Pierluigi Gollini, è stato intervistato dal canale della Serie A di basket, in occasione della partita tra Napoli Basket e Virtus Bologna al PalaBarbuto.

Durante le ultime settimane, Gollini è stato visto spesso al PalaBarbuto per seguire la squadra del Napoli Basket in occasione di vari match di campionato.

“Sono attratto da questo sport. Guardo molte partite di basket, penso di guardare più basket che partite di calcio. Penso sia uno sport spettacolare e soprattutto imprevedibile”, le parole del portiere azzurro.

Il portiere italiano, inoltre, non ha nascosto di averci giocato da piccolo: “Già da ragazzino ero molto alto e mi piaceva giocare come centro. Oggi, se non avessi intrapreso la carriera da calciatore, avrei potuto fare la guardia oppure l’ala piccola”.