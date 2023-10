CdS, verso Union Berlino-Napoli: due dubbi di formazione per Garcia

Domani, alle ore 21:00, il Napoli affronterà l’Union Berlino in vista della terza giornata della fase a gironi di Champions League.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle probabili scelte di Rudi Garcia, il quale sembra avere dei dubbi in difesa. Il ballottaggio è tra Mario Rui e Olivera, con l’uruguaiano leggermente in vantaggio per la maglia da titolare.

A centrocampo dovrebbero essere confermati Cajuste, Lobotka e Zielinski. Mentre in attacco è “lotta” tra Raspadori e Simeone, con l’ex Verona in pole per completare il tridente con Kvaratskhelia e Politano.