Juventus, Allegri:” Sono stati bravi i ragazzi, il Napoli rimane tra le favorite”

Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo giocato bene a livello difensivo. Il calcio è fatto di episodi, una volta in superiorità numerica non abbiamo iniziato bene la ripresa, poi abbiamo trovato il gol. Nel finale dovevamo gestire meglio, non dovevamo dare l’opportunità di creare pericoli nelle ripartenze, Leao è in grado di annullare la superiorità. Era da tanto che non vincevamo contro il Milan, sono stati bravi i ragazzi. Nel finale il Milan non doveva prendere la palla, dovevamo fare meglio, anche se non è mai facile giocare a San Siro.”

Ha aggiunto: “Leao? Andava via anche dalla doppia marcatura, ma Weah e Gatti sono stati bravi. Non abbiamo concesso molto al Milan, i ragazzi sono stati bravi a cercare la vittoria. Dobbiamo gestire meglio la palla, senza forzare la giocata.”

“Una partita non cambia le cose, Milan, Inter e Napoli sono le favorite per lo scudetto , noi dobbiamo tornare in Champions. Sono contento dell’esordio di Huijsen, è entrato molto bene. Dietro di noi ci sono tante squadre che stanno avanzando. Noi dobbiamo fare un passo alla volta.” Ha concluso