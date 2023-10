Sky – Napoli: la posizione di Rudi Garcia dopo l’ultimo incontro. Le ultime

Non c’è pace per Rudi Garcia, di nuovo finito al centro di polemiche dopo la sconfitta con la Fiorentina. La posizione dell’allenatore è nelle mani del presidente De Laurentiis, preoccupato dalle prestazioni della squadra in campionato. Una riflessione che il presidente ha fatto percepire all’allenatore durante il vertice che si è tenuto in un albergo di Napoli, il giorno dopo il ko con la squadra di Italiano.

La prestazione tutt’altro che convincente e la gestione dei cambi sono solo alcuni degli aspetti approfonditi durante la riunione, con la presenza anche del direttore sportivo Meluso e del responsabile dell’area scouting Micheli. Mai come in questo momento la posizione di Garcia è in forte dubbio.

La proprietà non ha manifestato apertamente la volontà di interrompere il rapporto con l’allenatore, ma la riflessione è sul banco ed è condizionata anche dai possibili sostituti. Al momento l’unico profilo all’altezza dell’ambiente Napoli è quello di Antonio Conte, vecchio pallino del presidente. L’unico per il quale De Laurentiis sarebbe disposto ad un grande sacrificio economico. In secondo piano Igor Tudor, ma l’impressione è che solo il via libera da parte di Conte garantirebbe al Napoli una posizione migliore di quella attuale.