L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un fatto riguardante Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano altro che milioni di dollari e il contratto ricchissimo in Arabia Saudita. Zielinski ha sempre cucito di più il tricolore del Napoli sul petto e da ieri non solo quello. Da ieri, infatti, il 29enne polacco è diventato cittadino italiano. La cerimonia si è tenuta ieri in Prefettura alla presenza del Prefetto Claudio Palomba. Il calciatore era emozionato e felice.