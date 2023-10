Varriale: “La partita decisiva per il passaggio dei gironi sarà questa…”

Enrico Varriale, giornalista ed opinionista sportivo, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio per quanto riguarda il cammino del Napoli in Champions League.

Su Napoli-Real Madrid: “Il Napoli può aver pensato di bissare la prestazione contro il Liverpool, una gara svolta della scorsa stagione. Ciò che è stato determinante, tuttavia, è stato l’atteggiamento tra la rete di Vinicius e quella di Bellingham. Un Napoli che si è fatto imbucare centralmente con troppa frequenza. Sono situazioni che esigono la maturità della grande squadra, dovendo sacrificarsi e adeguarsi ai diversi segmenti di una partita. Ripeto, però, che la prova va archiviata come positiva”.

Poi aggiunge: “Il Napoli non ha assolutamente demeritato. Una sconfitta che, sostanzialmente, non inficerà la qualificazione quanto, tuttavia, il primato nel girone. Il Braga ha infatti ottenuto un successo vitale. Mi fa sorridere chi vuol far passare una vittoria in trasferta, in Champions, come qualcosa di usuale”.

Infine, conclude esprimendo la sua opinione su quella che sarà la partita decisiva per il passaggio del girone del Napoli: “Per gli azzurri il crocevia sarà la trasferta di Berlino. Se non dovesse arrivare un successo con i tedeschi ci si dovrà giocare tutto con i Braga, non certo degli sprovveduti”.