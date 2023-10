L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano anche Rudi Garcia ha mantenuto Raspadori come riserva di lusso senza cambiare questa situazione. Raspadori ha avuto solo 3 occasioni di iniziare come titolare su 9 possibili finora. Inoltre Raspadori è stato posizionato in zone del campo dove non si sente molto a suo agio, in quanto si considera una prima punta. Però li c’è un Osimhen, che è irrinunciabile nella posizione di punta.