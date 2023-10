L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano Garcia schiererà una formazione simile a quella che ha giocato contro il Real Madrid nella partita prima della Fiorentina. Dovrebbe essere dunque Meret in porta. La linea difensiva formata da Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui, preferito ad Olivera. A centrocampo ci saranno Anguissa, Lobotka, Zielinski, mentre il tridente d’attacco sarà Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Quindi non ci sarà un grande turnover.