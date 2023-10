Baiano: “Il Napoli giocherà per il vertice”

L’ex calciatore del Napoli e della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

“Il Napoli è partito col piglio giusto e le trame giuste, non avevo dubbi, sono andati via uomini importanti ma gli arrivi sono di grande qualità, che stanno dimostrando il loro valore. Voglio capire quanto la squadra possa reggere il passo, gli azzurri hanno vinto con Verona e Monza, se si vuole pensare in grande non bastano questi successi, non mi esalterei subito, così come non mi abbatterei alle prime delusioni. Secondo me il Napoli può fare un campionato di vertice, basta però non esaltarsi troppo in questi frangenti di belle vittorie, o deprimersi alla prima sconfitta.

Raspadori e Simeone? Il primo può fare più ruoli, il Cholito invece lo conosciamo bene, è un attaccante che deve giocare sempre guardando la porta avversaria, quando attacca la profondità può essere devastante, spalle alla porta fa più fatica. Sono due giocatori molto, molto forti.

Kvara? Per quello che ha dimostrato sembra un giocatore importante, le qualità ci sono, può essere la grande sorpresa della serie A, me lo auguro per lui e soprattutto per il Napoli. Non azzarderei paragoni assurdi e blasfemi, ho letto Kvaradona, lasciamo stare Diego e soprattutto facciamo crescere il georgiano senza caricarlo di pressioni eccessive.”

Sul match di domenica tra Napoli e Fiorentina: “Domenica mi aspetto una partita tra due squadre che nel DNA propongono calcio, giocano per vincere. Napoli-Fiorentina sarà una sfida aperta a tutti i risultati, entrambi i collettivi stanno attraversando un buon momento. La Fiorentina concede tanto, quando gli altri ripartono possono avere difficoltà. Non ha grandi difensori magari, ma sa giocare molto bene a pallone.“