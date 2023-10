Il Mattino – Barone: “Italiano al Napoli? Non mi ha mai chiesto di andare via”

Il direttore generale della società viola, Joe Barone, ha parlato a Il Mattino dell’ipotesi Italiano dopo l’addio di Spalletti

Ecco le parole del dg viola: “Aveva un contratto e i contratti si rispettano. Mi sembra che anche De Laurentiis la pensi così. Noi siamo persone di parola. E Vincenzo non è mai venuto da me a dire che voleva andare via. Un contratto è un contratto”.

Parla anche della partecipazione alla grande festa scudetto dello scorso 6 maggio: “Abbiamo mostrato il nostro rispetto ai campioni d’Italia con il pasillo de honor perché il Napoli aveva fatto un grande campionato, poi è iniziata la partita e ce la siamo giocata per vincere, come sempre. In quella stessa giornata abbiamo dato il nostro tributo anche a Maradona. È stata una giornata bellissima per me e per Rocco. Abbiamo reso omaggio una calciatore che a Napoli e al calcio mondiale ha dato creatività, gioia ed emozioni”.