Ufficiale – I convocati di Garcia per la sfida al Real: out in tre

Questa sera gli azzurri saranno di scena al Maradona per la seconda partita del girone di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico Rudi Garcia, qualche minuto fa, ha diramato la lista dei convocati per il big match. Ancora out Rrahmani e Juan Jesus così come Gollini ancora alle prese con un problema alla mano.

Ecco l’elenco dei convocati: Contini, Meret, Idasiak, D’Avino, Di Lorenzo, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski, Lindstrom, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.