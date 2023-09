ANTICIPI SERIE A – Via alla settima giornata del campionato

Un solo giorno di pausa dall’ultima giornata di Serie A; le squadre impegnate tra martedì e mercoledì per la seconda giornata di Champions League scendono oggi in campo.



Si parte con Lecce-Napoli alle ore 15:00.

Squadra di casa reduce da una sconfitta a Torino contro la Juventus, mentre gli azzurri di Garcia sono pronti a strappare i tre punti ai salentini dopo l’ottima prestazione al Maradona contro l’Udinese.



Subito dopo il big match del sabato, Milan-Lazio alle ore 18. La squadra di Maurizio Sarri prova a dare segnali al campionato dopo la vittoria in casa col Torino.

Rossoneri che, dopo la vittoria col Cagliari per 1-3, vogliono raggiungere la vetta scavalcando, temporaneamente, l’Inter.



Inter impegnata a Salerno contro la Salernitana alle ore 20:45.

I ragazzi di Paulo Sosa sono a caccia della prima vittoria stagionale; nerazzurri invece pronti a rifarsi dopo la deludente prestazione in casa contro il Sassuolo che gli è costata la sconfitta e la vetta solitaria.