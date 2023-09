Criscitiello: “Il Napoli non gioca a calcio. La colpa sta nelle scelte di De Laurentiis”

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, si è soffermato sul Napoli di Rudi Garcia dopo il pareggio contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Il Napoli perde due punti anche a Bologna e l’Inter capolista sembra lontanissima, come lo era la stessa Inter dal Napoli un anno fa. Tutto quello che scrivevamo in piena estate si sta confermando. I tifosi, sulle ali dell’entusiasmo, hanno dato poco credito alle partenze di Spalletti e Giuntoli (oltre quella di Kim) ma se a una squadra campione d’Italia togli testa e braccia puoi anche lasciare i piedi ma comunque cammina storto. Il problema sta nelle scelte di De Laurentiis. Fa bene a sentirsi Dio in terra dopo aver vinto lo scudetto a Napoli ma l’ingaggio di Rudi Garcia resta ancora un mistero per un allenatore che in Europa ormai aveva fallito e anche in Arabia è stato capace di farsi esonerare, anche se poi il divorzio ufficiale è stato consensuale. Il Napoli non gioca a calcio e anche i protagonisti dello scudetto sembrano peggiorati dai non allenamenti di Garcia“.