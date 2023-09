L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla condizione attuale di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia è un giocatore importante per il Napoli e che Rudi deve cercare di valorizzarlo al massimo. È innegabile che qualcosa finora non sia andato come ci si aspettava. Lo scorso anno, a questo punto della stagione, aveva già segnato 3 gol ed era in grande forma, pronto a sfidare la Lazio e il Liverpool. Tuttavia, c’è un altro aspetto da considerare: il fatto che Kvaratskhelia stava giocando in un sistema che sembrava fatto su misura per lui e per gli altri giocatori, e giocava ad un ritmo impressionante. Ora, le nuove tattiche stanno influenzando negativamente le sue prestazioni. Potrebbe essere dovuto al cambiamento di posizione in campo, con meno spazio sulla fascia e più coinvolgimento nel centro del campo. Questo rischia di farlo vagare senza un ruolo definito.