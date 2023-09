GdS – Oggi inizia un vero e proprio tour de force. 7 gare in 22 giorni. Vicino dunque l’esordio di Natan

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul tour de force che attende il Napoli fino ad inizio ottobre. Secondo il quotidiano per il difensore brasiliano Natan, si sta preparando il suo esordio con il Napoli. Questo debutto potrebbe avvenire stasera o nelle partite successive, dato che il club azzurro avrà sette impegni in 22 giorni. Rudi Garcia ha spiegato ieri che hanno dedicato un lavoro specifico e personalizzato a Natan, poiché non hanno avuto molto tempo per lavorare con lui durante i ritiri estivi, essendo arrivato solo 7-8 giorni prima della partita contro il Frosinone. Inoltre, Natan ha avuto un piccolo fastidio al ginocchio, ma sembra che stia migliorando. Garcia ha anche menzionato Ostigard, che ha giocato 180 minuti di cui è comunque contento delle sue prestazioni.