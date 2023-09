L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla prevendita dei biglietti per il big match di Champions League contro il Real Madrid. Secondo il quotidiano la partita tra Napoli e Real Madrid ha generato un grande interesse da parte dei tifosi, con una vendita di oltre 42.000 biglietti in meno di 24 ore e un sold-out appena sfiorato. Tuttavia, la grande richiesta di biglietti ha creato problemi tecnici e frustrazioni per molti tifosi che hanno avuto difficoltà ad accedere alla piattaforma di vendita. Questo ha portato a polemiche e disagi tra i tifosi. La vendita dei biglietti per l’evento è stata gestita attraverso canali esterni di TicketOne e non direttamente del Napoli. Di conseguenza, il club non è responsabile per i problemi tecnici e le difficoltà riscontrate durante l’acquisto. C’è stata dunque una grande affluenza di oltre 120.000 utenti che hanno cercato di accedere alla piattaforma per acquistare i biglietti.