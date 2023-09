L’edizione odierna di la Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Matteo Politano. Secondo il quotidiano Politano ha recuperato in tempo per la partita contro il Genoa. Tuttavia, sembra che il Napoli non voglia rischiarlo troppo in questa partita e darà spazio ad altri giocatori in attacco come Lindstrom ed Elmas. Inoltre, sembra che il tecnico francese consideri anche l’ipotesi Giacomo Raspadori, in quanto per lui è un giocatore versatile che lo si può utilizzare in diverse posizioni, non solo come prima punta.