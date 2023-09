Zoff: “Donnarumma? Momento difficile per lui. Spalletti deve adattare il gioco ai giocatori che ha”

Dino Zoff, ex portiere, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, soffermandosi sulla Nazionale, in particolare su Gigi Donnarumma.

Questo quanto dichiarato: “Donnarumma sta vivendo un momento complicato, sia nel club che nella Nazionale. È normale, è un ragazzo che ha esordito a 16 anni e ha vinto un Europeo da protagonista. È stato eletto miglior portiere del mondo. Contro la Macedonia non si è trattato di una papera, ma di una situazione difficile, con una barriera molto bassa. Ci sono stati errori da parte di tutti, non solo di Donnarumma. I rapporti tra allenatore e calciatore sono importanti, ma non occorre avere un rapporto personale. Io parto sempre da quello che uno è in grado di dare nell’ambito dello sport. Compito di Spalletti? Il compito di un grande allenatore è quello di valutare la squadra che ha e di conseguenza adottare il gioco alla sua buona parte dei giocatori. Spalletti sembra che voglia studiare la difesa a tre. È un’idea interessante, ma va valutata con attenzione. Ci sono diverse soluzioni. Si può giocare con una difesa a quattro, con una difesa a cinque o con una difesa a zona. La soluzione migliore dipende dalla squadra che si ha a disposizione e dal modo in cui si vuole affrontare la partita”.