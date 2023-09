L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla probabile formazione dell’Italia per il match di questa sera contro l’Ucraina. Secondo il quotidiano stasera c’è una partita importante tra Italia e Ucraina per le qualificazioni all’Europeo. Luciano Spalletti sembra avere una formazione titolare in mente, con Di Lorenzo e Raspadori come uomini chiave. Raspadori dovrà dunque contribuire positivamente alla squadra come ha fatto con il Napoli in passato.