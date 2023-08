L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto su un piccolo retroscena riguardante la trattativa per Gabri Veiga. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis è riuscito a prendere Gabri Veiga ad un prezzo più basso della clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il presidente avrebbe potuto attivarla per acquistare il giocatore diverse settimane fa, ma ha scelto di aspettare il momento opportuno per ottenere condizioni più vantaggiose. La sua strategia sembra essere stata basata sulla comprensione della necessità della squadra spagnola di generare liquidità al più presto. Sfruttando questa situazione, De Laurentiis ha acquisito il giocatore a condizioni più favorevoli e allo stesso tempo ha concesso al club spagnolo il tempo necessario per investire i fondi ricavati dalla vendita sul mercato. Una decisione chiave è stata presa nella notte tra giovedì e venerdì, che ha permesso di superare un punto morto della trattativa.