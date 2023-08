L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Gabri Veiga. Secondo il quotidiano c’è finalmente l’ accordo tra il Celta Vigo e il Napoli per il trasferimento di Gabri Veiga. L’accordo tra le due squadre è stato raggiunto, e il giocatore aveva già accordi con il Napoli dai giorni precedenti. Tuttavia, manca ancora l’ufficialità del trasferimento, che dovrebbe avvenire dopo le visite mediche. Una volta completate le visite mediche il centrocampista spagnolo diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Veiga arriverà per di una cifra di 30 milioni di euro più 5-6 milioni di euro di bonus. Con la conferma di Zielinski e l’arrivo dello svedese Cajuste, si afferma che il centrocampo del Napoli è ora più forte rispetto a quello che ha vinto lo scudetto sotto la guida di Spalletti. Questo reparto sembra essere più vario e completo in termini di caratteristiche dei giocatori. Si menziona che Cajuste è in grado di ricoprire più ruoli e aggiunge fisicità al reparto, mentre il gioiello dell’Under 21 spagnola aggiunge qualità e imprevedibilità. Inoltre, sembra che il nuovo giocatore spagnolo non sia solo un’alternativa a Zielinski, ma contribuirà al reparto nel suo complesso.