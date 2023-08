L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Diego Demme. Secondo il quotidiano il centrocampista tedesco è al centro dell’interesse dell’Hertha Berlino, ma al momento non è stata presentata ancora una proposta ufficiale al Napoli. La situazione potrebbe evolversi in seguito a eventuali mosse da parte di altre squadre. Nel frattempo, sembra che la posizione del Napoli nei confronti del giocatore sia chiara: la sua esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro il Frosinone sembra indicare la volontà del club di tenere il giocatore fuori dal gruppo. Tuttavia, tutto dipenderà dall’arrivo di un’offerta adeguata da parte di qualche squadra interessata. Se arriverà un’offerta che soddisfi le esigenze del Napoli e del giocatore stesso, potrebbe esserci la possibilità che il giocatore tedesco saluti definitivamente il club.