L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il debutto in campionato contro il Frosinone. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia non sarà disponibile. Questo lascia aperta la possibilità di sperimentare con altri giocatori per coprire quella fascia. Raspadori potrebbe essere considerato per coprire tale posizione. Tuttavia, sembra che abbia anche esperienza nel giocare come mezzala o all’interno di un tridente d’attacco che potrebbe veder con lui Politano e Osimhen. Per la fascia sinistra, ci sono diverse opzioni come Lozano, che ha esperienza a sinistra, o Elmas, con al momento il macedone in vantaggio per questa posizione, poiché può garantire equilibrio e coperture necessarie. Ci sono decisioni da prendere anche in difesa. Ad esempio Juan Jesus dovrebbe giocare accanto a Rrahmani, portando esperienza e conoscenza dei meccanismi della squadra. E poi Olivera in vantaggio per l’esterno, avendo più freschezza e allenamento rispetto a Mario Rui.