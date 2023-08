L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul campionato del Napoli che riparte in quel di Frosinone. Secondo il quotidiano oggi partirà il campionato di Serie A 2023-2024, con il Napoli del neo allenatore Rudi Garcia che scenderà in campo contro il neopromosso Frosinone di Eusebio Di Francesco. Il Napoli Campioni d’Italia in carica può fare il bis riuscendo in un’impresa mancata anche a Diego Armando Maradona. Per gli azzurri non sarà facile riconfermarsi. La difesa ha perso un totem come Kim. Garcia ha bisogno di tempo. Ma Kvaratskhelia e Osimhen, ci sono ancora e sta arrivando il gioiellino Veiga che potrebbe infiammare il Maradona.