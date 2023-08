UFFICIALE – Parte la vendita libera per gli abbonamenti: incredibile il numero degli utenti in fila!

E’ partita alle ore 12:00, pochi minuti fa, la vendita libera per gli abbonamenti alla stagione 2023/2024. La SSC Napoli ha comunicato che sono stati emessi 9.233 abbonamenti, il tasso di rinnovo è di circa il 100%. Nello specifico 7.490 tifosi hanno scelto l’abbonamento Full, mentre sono stati 1.743 gli abbonamenti Italia. Adesso tocca alla vendita libera, ossia per tutti i tifosi che nello scorso anno non si sono abbonati. La vendita terminerà il 18 agosto alle 23:59, anche prima se dovessero terminare tutti i 23.000 abbonamenti disponibili.

Incredibili i numeri di TicketOne a soli 3 minuti dall’inizio della vendita: per l’abbonamento full gli acquirenti in fila erano già 21.733, vale a dire quasi il 100% dei tagliandi disponibili.