Ritiro Napoli a Castel di Sangro, day 3. Il programma per la giornata di oggi

Dopo la prima parte di ritiro a Dimaro, il Napoli è ora a Castel di Sangro, oggi è il terzo giorno per gli azzurri. Dopo la partita di ieri, stamattina gli uomini di Rudi Garcia hanno riposato in vista dell’allenamento a porte aperte di oggi pomeriggio. Alle 17:30 Di Lorenzo e compagni scenderanno infatti in campo al Teofilo Patini davanti a migliaia di tifosi. Tra i campioni d’Italia, salvo imprevisti, sono in dubbio solo le presenze di Mario Rui, Lobotka ed Elmas, a causa di vari infortuni che potrebbero costringerli ad un allenamento personalizzato.