Calaiò: “Osimhen? Va verso il rinnovo e siamo felici. Zielinski vuole solo il Napoli”

Emanuele Calaiò, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte durante “Marte Sport Live”, trasmissione condotta da Dario Sarnataro. L’ex attaccante ha parlato del Napoli, di Osimhen e di Zielinski.

Ecco le sue parole su Osimhen: “Osimhen verso il rinnovo? Siamo felici tutti, iniziare un anno da campioni d’Italia con o senza Osimhen cambia molto. I tifosi hanno poi più garanzie con la permanenza di Victor, capirebbero che c’è la voglia da parte del Napoli di essere ancora competitivi. Il rinnovo sarebbe motivo di serenità anche per il ragazzo, saprebbe che il progetto Napoli va avanti“.

E poi su Zielinski: “Zielinski? Sappiamo tutti che sia lui che la sua famiglia stanno benissimo a Napoli, non se ne vuole andare. Del resto, lo avrei capito se avesse fatto una scelta di vita andandosene in Arabia per questioni economiche. Se fossi in lui non andrei invece alla Lazio, dal Napoli campione d’Italia ai biancocelesti sarebbe come scendere di un gradino. In ogni caso so che Piotr si trova bene a Napoli. Il matrimonio tra Zielinski e il Napoli penso vada avanti se ambo le parti, calciatore e società, si verranno incontro”.