TMW – Tra Napoli ed Atalanta scambio di documenti in corso per il trasferimento di Gollini, queste le cifre dell’accordo

Il trasferimento al Napoli di Pierluigi Gollini dall’Atalanta è ormai cosa fatta, e come riporta Tuttomercatoweb tra oggi e domani il portiere sosterrà le visite mediche. L’estremo difensore ex Fiorentina ritorna nuovamente a Napoli dopo gli ultimi 6 mesi in prestito, e lo fa nuovamente con la stessa formula e opzione di riscatto. Il club di Aurelio De Laurentiis per il suo prestito sborserà 500 mila euro, mentre il riscatto è fissato a 7 milioni di euro. Tra i due club c’è in corso lo scambio di documenti che porterà poi il portiere a svolgere le visite mediche.