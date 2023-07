Diego Demme sembra ormai vicino all’addio al Napoli in questa sessione di mercato, e su di lui forte c’è l’Herta Berlino. Il club tedesco, come riportato dal Corriere dello Sport, si è però irrigidito alla richiesta di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro per lasciare partire il mediano avrebbe chiesto 6 milioni di euro, cifra che al momento il club teutonico non vuole spendere per acquistarlo.