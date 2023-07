Ore 19:26, svelato il prezzo della nuova maglia!

Sullo store ufficiale della SSC Napoli e sul sito di eBay è partita la vendita delle nuove divise della SSC Napoli, Home ed Away. Si tratta delle prime due delle quattro maglie che usciranno durante la stagione. La prima è azzurra, con lo scudetto che campeggia sul petto, sogno cullato per 33 anni. La seconda è un omaggio alla città, con il golfo stilizzato e lo scudetto che esce dal Vesuvio.

La maglia è acquistabile dalle 19:26, orario scelto non a caso. Ovviamente, il quesito principale dei tifosi è “Quanto costa la nuova maglia del Napoli?”. Il prezzo è subito svelato: la maglia del Napoli costa 130 euro, 5 euro in più di quella dello scorso anno. Inoltre, se l’acquisto si effettua sul sito di eBay, bisognerà pagare la spedizione a € 7,90. La disponibilità è già limitata dopo pochi minuti. Attualmente, non è possibile acquistarle su Amazon.