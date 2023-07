De Laurentiis: “I giocatori in scadenza sono in preda ad agenti famelici. Club ambiziosi non si manifesteranno!”

Aurelio De Laurentiis ha colto l’occasione per mandare diverse “frecciatine” durante la presentazione delle divise per la nuova stagione. Secondo alcuni rumours, pare che il presidente abbia attaccato anche Zielinski e Lozano, rei di essere “preda di agenti famelici“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sappiamo anche che abbiamo giocatori arrivati alla fine del loro percorso, con un anno dalla scadenza e devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o non allenarli per mandarli in altri lidi. Questi signori sono giovanotti, sono preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività, che definisco stupida, inefficace, allora dico se vi sta bene così allora trovo pane per i vostri denti.

Non ho bisogno di nessuno, posso pagarvi anche a vuoto, però se dopo un anno fermi le loro azioni valgono meno? Club ambiziosi come il Napoli non si manifesteranno? Poi vi guarderete allo specchio dicendo’ sono stato stupido“.