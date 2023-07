CdS – Futuro da scrivere per il giovane Zanoli. Non si esclude il prestito al Genoa

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Alessandro Zanoli. Secondo il quotidiano nel frattempo, sarà necessario decidere chi mettere sulla corsia alle spalle di Di Lorenzo, un giocatore che non riesce proprio a fermarsi. Zanoli sarebbe il suo successore e il semestre alla Sampdoria gli ha permesso di accumulare minuti e dimostrare una sfrontatezza rassicurante. Tuttavia, il Genoa ha fatto una chiamata e la possibilità di far acquisire ulteriore esperienza in un altro campionato di Serie A è una tentazione che richiede riflessione.