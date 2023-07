CdS – Sostituto Kim: spunta un nuovo nome nella lista azzurra, le ultime

Non soltanto Kilman del Wolverhampton e Le Normand della Real Sociedad come sostituto di Kim. Nelle ultime ore, il Napoli ha mostrato interesse per un giocatore del Lecce.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di Samuel Umtiti, che quest’anno ha disputato un’ottima stagione con i giallorossi. A frenare un pò la società partenopea, però, è l’età del giocatore (29 anni), non in linea con la filosofia giovane del gruppo squadra.

Da valutare se verrà avviata una trattativa.