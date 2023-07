Il Mattino – Sembra raffreddarsi la pista Le Normand. La clausola rescissoria alta frena l’affare, i dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione difensore che sostituirà Kim. Secondo il quotidiano dopo l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, il club è pronto a costruire una squadra che cercherà di difendere il titolo. Mentre la permanenza di Osimhen rimane al centro delle trattative di mercato, sarà necessario trovare un sostituto per Kim, ormai a un passo dal Bayern Monaco. Un grande candidato e un nome molto apprezzato nella lista dei possibili sostituti sudcoreani si sta defilando. Stiamo parlando di Robin Le Normand. Il difensore centrale della Real Sociedad ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, ma il Napoli non è disposto a pagare quella cifra. Tuttavia se ci fosse un’offerta più bassa, Le Normand sarebbe uno dei favoriti per sostituire Kim.