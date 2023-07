CdS – Che futuro per Zanoli e Zerbin? Garcia li valuterà in ritiro prima di decidere

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro dei giovani azzurri presenti in rosa. Secondo il quotidiano molti si interrogano sul futuro di Alessandro Zanoli e Alessio Zerbin, se rimarranno a Napoli o andranno a giocare altrove. Anche il mister Rudi Garcia è curioso al riguardo, ma aspetterà di vederli a Dimaro prima di prendere una decisione definitiva sui due calciatori. Il primo incontro è per il 12 luglio a Castel Volturno: due giorni di prove fisiche e atletiche per la squadra nazionale italiana, seguiti dalla partenza per il Trentino il 14.