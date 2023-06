Napoli, Osimhen: “Per me, ogni partita è una guerra. Non che si muoia, ma io voglio vincere sempre”

Queste sono le parole di Victor Osimhen durante il ritiro della Nigeria ai microfoni di PoojaMedia: “Nel mio tempo libero, soprattutto dopo pranzo, mi rilasso due o tre ore prima dell’incontro: ascolto il rap di Olamide che mi ispira molto. Olamide è il mio musicista preferito, lo ascolto e ho la sua playlist. Poi, prima di andare alla riunione della squadra, dico le mie preghiere e quando siamo sul bus ascolto ‘Only The Strong Survive’ di Nas e Damian Marley. Ascoltarle mi dà grande carica, mi metto sempre in testa che vado ogni volta in guerra. Non è che vado in campo per morire o che qualcuno morirà, ma sento che voglio vincere. Non voglio perdere”.