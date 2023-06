Sky Sport ha fatto il punti sul mercato del Napoli, in particolare partendo dall’allenatore, che ADL non ha ancora deciso.

In particolare, secondo Di Marzio, ADL ancora non ha scelto il sostituto. Queste le sue parole:

“Oggi De Laurentiis ha fatto un nuovo tentativo per Nagelsmann, ma non ci sono margini perché ormai è vicino al PSG, ma ciò fa capire che una scelta definitiva non è stata fatta. Ad oggi, Italiano ha le maggiori possibilità di diventare il tecnico del Napoli: nei giorni scorsi c’è stato un contatto con Barone da parte di ADL, ma ora tutti sono concentrati sulla finale di Conference, poi da giovedì si vedrà cosa capiterà e come verrà gestito l’eventuale addio”.

Poi, Di Marzio ha aggiunto:

“Oggi ADL ha avuto un contatto con Galtier, che lascerà il PSG, per cui come dice lo stesso presidente, ci sono stati 20 chiamate. Poi qualcuno non lo avrà convinto, qualcuno si sarà tirato indietro, ma ad oggi Italiano è colui che ha più possibilità di allenare il Napoli”.