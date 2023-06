Stasera il mondo del calcio è stato funestato da una notizia molto importante, inaspettata e per certi clamorosa: Paolo Maldini ha deciso di lasciare il Milan.

Anzi, a dir la verità, sono stati esonerati da Cardinale, con cui la fiducia era ai minimi termini: utilizziamo il termine sono stati esonerati in quanto non solo Maldini, ma anche Massara, il suo braccio, è stato mandato via.

E ciò potrebbe scatenare un movimento di direttori sportivi: sia lui che Tare hanno lasciato rispettivamente il Milan e la Lazio, e chissà che Massara non possa diventare un profilo valido per il Napoli per sostituire Cristiano Giuntoli.

Fonte: Sportitalia.