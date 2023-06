Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, nel corso del programma “L’originale”, che fa il punto sul mercato del Napoli, ha parlato anche del futuro di una pedina importante della squadra: Giuntoli.

Per l’esperto di mercato, nonostante le voci delle ultime ore, non ci sono novità sulla decisione di Giuntoli di andare alla Juve. Queste le sue parole:

“La Juventus ripartirà da Max Allegri, da Calvo e da Manna, per ora. Siccome si deve iniziare a parlare di mercato, verrà promosso Manna dalla Next Gen: ciò non inficia assolutamente sull’arrivo di Giuntoli. Il ds del Napoli ha un accordo, vuole andare alla Juve, la Juve ha scelto di ripartire da lui, ma non si sanno le tempistiche del suo svincolamento dall’accordo che ha con il Napoli, per cui, per ora, sarà Manna a iniziare a fare il mercato”.