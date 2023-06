Osimhen a Dazn: “È stata la miglior stagione della mia carriera. Rinnovo? Decide il presidente”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e capocannoniere della Lega Serie A, è intervenuto nel post partita di Dazn per parlare della partita Napoli-Sampdoria.

“Vittoria del titolo di capocannoniere? Questa è stata per me una stagione brillante. Per me è importante segnare, i tifosi del Napoli meritano questo risultato. Questa serata è importante per me e per la squadra, è la mia miglior stagione in carriera. Sono motivato a continuare e a fare bene nella prossima stagione. Il Napoli può ambire alla Champions, tutto è possibile. Se lo dice il presidente significa che può accadere. Spalletti? È un grande uomo e allenatore. Devo molto a lui, gli auguro il meglio per il futuro. Merita di essere stato eletto come miglior tecnico. Rinnovo? È il presidente che deve decidere, io a Napoli mi trovo bene. Seguirò lo scorrere”.