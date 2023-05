Ambrosino chiama il Napoli. Ecco le parole del gioiello azzurro dal ritiro dell’Italia U20

Giuseppe Ambrosino, attaccante della nazionale italiana u20, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “Il Mattino” parlando del Napoli. Il numero 9 azzurro, dopo essere stato capocannoniere nella scorsa stagione, si è trasferito in prestito dalla primavera del Napoli per andare prima al Como e poi al Cittadella. Convocato poi dal ct Carmine Nunziata, Ambrosino ha parlato del Napoli direttamente dal ritiro. Ecco le sue parole: “Mi sento pronto per la Serie A. Osimhen è un calciatore fortissimo e lo ammiro molto durante gli allenamenti, mi piace la sua voglia di fare tutto e arrivare sulla palla come un animale. Gaetano l’ho conosciuto in ritiro: è un ottimo giocatore, mi fa molto piacere che abbia potuto festeggiare un gol sotto la sua curva. Vincere lo scudetto a Napoli da napoletano è una cosa fantastica e spero di riuscirci anche io“.