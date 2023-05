Dall’Inghilterra sono sicuri, Luis Enrique vuole una squadra in Premier

Luis Enrique, ex allenatore della nazionale spagnola e del Barcellona (tra le altre), è stato più volte accostato al Napoli dopo l’annuncio della separazione con Spalletti. Il profilo del tecnico spagnolo pareva piacesse a De Laurentiis, che ha però cercato di smentire le voci riguardo un suo arrivo a Napoli. Il presidente ha infatti parlato di un interesse da parte dell’ex ct per la Premier e in Inghilterra sono certi che una squadra in particolare lo voglia. A rafforzare l’ipotesi di ADL è stato infatti “The Guardian”, un quotidiano britannico: il tecnico sarebbe il primo obbiettivo del Tottenham. Gli Spurs escono infatti da un periodo difficile e cercano un nuovo mister capace di riportarli in alto, proprio come Enrique.