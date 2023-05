CorrSport – Piace da tempo Koopmeiners dell’Atalanta: i dettagli

Al Napoli piace da tempo Teun Koopmeiners, non è decisamente una sorpresa.

L’olandese è reduce da una grande stagione con l’Atalanta, squadra che l’ha strappato proprio agli azzurri che ne seguivano le orme già da diverso tempo. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, l’ex AZ rimane un obiettivo importante per il centrocampo. Una pista da tenere seriamente in considerazione: “Il Napoli ha una squadra fatta e finita, un organico abbondante e comunque situazioni da definire: c’è Ndombele che è un prestito per il quale, volendo, potrebbe essere esercitato il riscatto; c’è Demme che ha giocato poco e vorrebbe più spazio, da trovare altrove; c’è dunque almeno un centrocampista e forse due da infi lare nel futuro. Il primo, quasi per plebiscito, da sempre è Teun Koopmeiners (25 anni), una dolce ossessione sin dai tempi dell’AZ, inseguito pure l’estate scorsa e mai sfilato via dai pensieri del Napoli che vuole un profi lo del genere o forse sarebbe più giusto dire che ha individuato l’identikit ideale per abbellirsi ulteriormente”.