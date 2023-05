Il Mattino – Spalletti ha chiesto un Napoli competitivo per la prossima stagione

Luciano Spalletti ha dettato le linee guida per il Napoli che verrà con il patron azzurro ADL.

Idee molto chiare per il tecnico, che vuole una rosa forte ed ampia per lottare su più fronti e per rigiocarsela con le big in Serie A e in Europa versante Champions. Ecco le ultime fornite dall’edizione odierna de Il Mattino sul colloquio tra le due parti: “Il discorso sui programmi futuri con De Laurentiis è il punto più importante in riferimento al suo percorso sulla panchina azzurra dopo la vittoria dello scudetto. L’intenzione del presidente è di tenere tutti, a cominciare dei big: il concetto espresso al tecnico toscano è la volontà di allestire un Napoli competitivo per confermarsi al vertice in campionato e per fare ancora meglio in Champions League. Ed è questa esattamente la stessa volontà dell’allenatore toscano”.