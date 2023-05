Il Mattino – Tre profili da monitorare in difesa se parte Kim: c’è anche un italiano

Kim potrebbe lasciare il Napoli nella prossima stagione e gli azzurri starebbero già correndo ai ripari.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sarebbero tre i profili di difensori centrale attenzionati dal Napoli per sostituire eventualmente il sudcoreano. Tra questi anche l’italiano Scalvini che piace da tempo: “Piace Scalvini, 19 anni, uno dei difensori italiani più promettenti e tra i giovani migliori della serie A ma la valutazione e alta e si aggira intorno ai 50 milioni. Monitorato anche Mavropanos, 25 anni, difensore greco che gioca in Bundesliga con lo Stoccarda. Sotto osservazione anche Doekhi, 24 anni, difensore olandese dell’Union Berlino, protagonista in questa stagione nel campionato tedesco”.